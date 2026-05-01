Colmar

Nuit européenne des musées au musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie

11 rue Turenne Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Profitez de la Nuit des Musées pour venir découvrir notre exposition temporaire Dinosaures proies et prédateurs.

Profitez de la Nuit des Musées pour venir découvrir notre exposition temporaire Dinosaures proies et prédateurs.

Une dent fichée dans une nageoire, de mystérieuses empreintes de géants, des mâchoires effrayantes… Prenez garde, dans la nuit, à ne pas vous faire dévorer par Stan, le T. rex qui trône fièrement dans la cour du musée.

La Nuit des Musées, c’est aussi l’occasion de redécouvrir le musée et la grande diversité de ses collections dans une toute autre ambiance… Les animaux naturalisés d’Alsace et d’ailleurs y côtoient les fossiles d’espèces aujourd’hui disparues. Les roches et minéraux vous racontent silencieusement l’Histoire de la Terre sur des millions d’années. Les collections ethnographiques vous emmènent à la rencontre des cultures du monde entier et la collection égyptienne vous conte des mythes fascinants de l’Egypte ancienne… .

11 rue Turenne Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 84 15 contact@museumcolmar.org

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English :

Take advantage of Museum Night to discover our temporary exhibition Dinosaurs: prey and predators.

L’événement Nuit européenne des musées au musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar