Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin Waldersbach
Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin Waldersbach samedi 23 mai 2026.
Waldersbach
Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin
25 montée Oberlin Waldersbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le musée Jean-Frédéric Oberlin vous propose de (re)découvrir le musée lors de la Nuit européenne des musées avec au programme découverte en soirée avec les guides, visite guidée à la lampe torche, visite libre à la nuit tombée ou encore un quiz des intrus au musée ! .
25 montée Oberlin Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 27 oberlin@musee-oberlin.eu
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English :
L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin Waldersbach a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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