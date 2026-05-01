Waldersbach

Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin

25 montée Oberlin Waldersbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le musée Jean-Frédéric Oberlin vous propose de (re)découvrir le musée lors de la Nuit européenne des musées avec au programme découverte en soirée avec les guides, visite guidée à la lampe torche, visite libre à la nuit tombée ou encore un quiz des intrus au musée ! .

25 montée Oberlin Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 27 oberlin@musee-oberlin.eu

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English :

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée JF Oberlin Waldersbach a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche