Visite libre du musée à la nuit tombée, Musée Jean Frédéric Oberlin, Waldersbach

Visite libre du musée à la nuit tombée Samedi 23 mai, 20h00 Musée Jean Frédéric Oberlin Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Profitez de la Nuit des Musées pour parcourir, sous un soleil couchant ou sous les étoiles, les différentes salles du Musée Oberlin!

Musée Jean Frédéric Oberlin 25, Montée Oberlin 67130 Waldersbach Waldersbach 67130 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388973027 https://www.musee-oberlin.eu Jean Frédéric Oberlin (1740 – 1826) est l’une des figures de proue de l’Alsace du XVIIIème siècle, pasteur, pédagogue, botaniste et défenseur des droits de l’homme ; il a tenté de bâtir une société nouvelle. Son objectif était la formation de l’homme dans son milieu de vie et dans toutes ses dimensions : intellectuelles, manuelles, artistiques, économiques et spirituelles. Son œuvre peut s’apparenter à une quête de sens et du juste milieu.

Au Musée Oberlin, il ne s’agit pas de regarder de manière passive un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, d’écouter, de lire, de construire, d’expérimenter, de manipuler, de raisonner, de ressentir et enfin de comprendre la complexité du monde du pasteur de Waldersbach. L’exposition permanente rend sensible le cheminement complexe du projet personnel de Jean Frédéric Oberlin et permet au visiteur de pénétrer dans son intimité et ses contradictions.

Profitez de la Nuit des Musées pour parcourir, sous un soleil couchant ou sous les étoiles, les différentes salles du Musée Oberlin!

© Stéphane Spach