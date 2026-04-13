Visite guidée à la lampe torche, Musée Jean Frédéric Oberlin, Waldersbach

Visite guidée à la lampe torche Samedi 23 mai, 22h00 Musée Jean Frédéric Oberlin Collectivité européenne d’Alsace

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La nuit est tombée…découvrez le Musée J.F. Oberlin à la lueur des lampes torches! Tel un instant volé, à l’occasion de cette Nuit des Musées.

Musée Jean Frédéric Oberlin 25, Montée Oberlin 67130 Waldersbach Waldersbach 67130 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388973027 https://www.musee-oberlin.eu [{« type »: « email », « value »: « oberlin@musee-oberlin.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « +0033388973027 »}] Jean Frédéric Oberlin (1740 – 1826) est l’une des figures de proue de l’Alsace du XVIIIème siècle, pasteur, pédagogue, botaniste et défenseur des droits de l’homme ; il a tenté de bâtir une société nouvelle. Son objectif était la formation de l’homme dans son milieu de vie et dans toutes ses dimensions : intellectuelles, manuelles, artistiques, économiques et spirituelles. Son œuvre peut s’apparenter à une quête de sens et du juste milieu.

Au Musée Oberlin, il ne s’agit pas de regarder de manière passive un objet, une image, un cartel, mais de percevoir, d’écouter, de lire, de construire, d’expérimenter, de manipuler, de raisonner, de ressentir et enfin de comprendre la complexité du monde du pasteur de Waldersbach. L’exposition permanente rend sensible le cheminement complexe du projet personnel de Jean Frédéric Oberlin et permet au visiteur de pénétrer dans son intimité et ses contradictions.

La nuit est tombée…découvrez le Musée J.F. Oberlin à la lueur des lampes torches! Tel un instant volé, à l’occasion de cette Nuit des Musées.

© Stéphane Spach