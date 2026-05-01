Nuit européenne des musées au musée Unterlinden Colmar
Nuit européenne des musées au musée Unterlinden Colmar samedi 23 mai 2026.
Colmar
Nuit européenne des musées au musée Unterlinden
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les danseurs-chorégraphes face aux œuvres du musée.
Profitez d’une visite libre gratuite libre du Musée Unterlinden !
Vous aurez également l’opportunité de profiter des
Médiations des lycéens de l’option Histoire des Arts du Lycée Koeberlé de Sélestat sur une sélection d’oeuvres dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre ! .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
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English :
Dancer-choreographers and museum works.
L’événement Nuit européenne des musées au musée Unterlinden Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar
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