Colmar

Nuit européenne des musées au musée Unterlinden

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les danseurs-chorégraphes face aux œuvres du musée.

Profitez d’une visite libre gratuite libre du Musée Unterlinden !

Vous aurez également l’opportunité de profiter des

Médiations des lycéens de l’option Histoire des Arts du Lycée Koeberlé de Sélestat sur une sélection d’oeuvres dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre ! .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

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English :

Dancer-choreographers and museum works.

L’événement Nuit européenne des musées au musée Unterlinden Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar