Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia Musée Urgonia Orgon

Orgon

Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le samedi 23 mai, le Musée Urgonia participera à la Nuit des Musées.

20 h -Visite commentée de l’exposition temporaire Au cœur des os, quand le mouton raconte la Préhistoire récente .



20 h45 Apéritif offert par le Musée.



21 h15 Découverte à la frontale du château du Duc de Guise à la lumière des nouvelles observations architecturales réalisées en 2025 et 2026. (prévoir sa frontale, de bonnes chaussures et au besoin des bâtons de marche)



Pour ces deux visites commentées, les places sont limitées.



Le musée restera aussi exceptionnellement ouvert entre 17h30 et 21h.



Animations gratuites. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54

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English :

On Saturday May 23, the Musée Urgonia will be taking part in the Nuit des Musées.

L’événement Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence