Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia Musée Urgonia Orgon
Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia Musée Urgonia Orgon samedi 23 mai 2026.
Orgon
Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia
Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le samedi 23 mai, le Musée Urgonia participera à la Nuit des Musées.
20 h -Visite commentée de l’exposition temporaire Au cœur des os, quand le mouton raconte la Préhistoire récente .
20 h45 Apéritif offert par le Musée.
21 h15 Découverte à la frontale du château du Duc de Guise à la lumière des nouvelles observations architecturales réalisées en 2025 et 2026. (prévoir sa frontale, de bonnes chaussures et au besoin des bâtons de marche)
Pour ces deux visites commentées, les places sont limitées.
Le musée restera aussi exceptionnellement ouvert entre 17h30 et 21h.
Animations gratuites. Inscriptions obligatoires auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday May 23, the Musée Urgonia will be taking part in the Nuit des Musées.
L’événement Nuit européenne des Musées au Musée Urgonia Orgon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Orgon (Bouches-du-Rhône)
- Rêve conté, Médiathèque Edmond Rostand Orgon 13 mai 2026
- La Médiathèque fait son cinéma Médiathèque Edmond Rostand Orgon 13 mai 2026
- Atelier créatif Médiathèque Edmond Rostand Orgon 20 mai 2026
- Atelier paléontologique Dégagement de fossiles Orgon 23 mai 2026
- Visite commentée de l’exposition temporaire « Au cœur des os, quand le mouton raconte la Préhistoire récente », Musée Urgonia, Orgon 23 mai 2026