Nuit Européenne des Musées – Découvrez Abbadia autrement, Château Observatoire d’Abbadia, Hendaye

Nuit Européenne des Musées – Découvrez Abbadia autrement Samedi 23 mai, 20h00 Château Observatoire d’Abbadia Pyrénées-Atlantiques

Places limitées, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Embarquez dans l’ambiance magique, parfois inquiétante mais toujours aussi passionnante d’Abbadia à la nuit tombée…

4 visites guidées de 45 minutes seront proposées au public.

20h00, 20h30, 21h00 et 21h30.

Réservation internet obligatoire.

Château Observatoire d’Abbadia 27 Route de la Corniche, 64700 Hendaye, France Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 20 04 51 http://www.chateau-abbadia.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com?IdPublication=0d738bf5-b922-4774-8747-d5572b1ad51f&culture=fr-FR&idoi=d073d7a9-c573-4b78-8791-46b2accc235a&idPrestation=85d5bbb2-802d-4c8f-a05c-e83ded5689d3&searchFirstAvailableDates=1 »}] Chef d’œuvre néo-gothique construit par Eugène Viollet Le Duc, le Château Abbadia dresse sa silhouette aux portes d’Hendaye. Il entraîne le visiteur des montagnes éthiopiennes aux plaines irlandaises, en passant par les déserts marocains. Un voyage à ne pas manquer…

© Château Observatoire Abbadia

Embarquez dans l’ambiance magique, parfois inquiétante mais toujours aussi passionnante d’Abbadia à la nuit tombée…

©HTC