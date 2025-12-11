Nuit Européenne des Musées Route de la Corniche Hendaye

Nuit Européenne des Musées

Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire.

Découvrez Abbadia à la nuit tombée… Arpentez ses couloirs accompagnés d’un guide, pour une visite de 45 minutes qui vous fera voyager au XIXème siècle.

Le stationnement n’est pas autorisé dans l’enceinte du Château, sauf PMR. Prévoir 10 minutes de marche depuis le parking. .

