Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux
Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux samedi 23 mai 2026.
Petit-Caux
Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
En compagnie de l’association Wargame and Caux, participez à un jeu de rôle grandeur nature au sein de la maison Mercier.
Accessible à partir de 13 ans. Nombre de places limitées à 4/5 joueurs par session.
Séances à 17h30 et 20h.
Durée 1h30
Débutants bienvenu.es! .
Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr
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English : Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux
L’événement Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux Petit-Caux a été mis à jour le 2026-05-16 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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