Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

Petit-Caux

Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

En compagnie de l’association Wargame and Caux, participez à un jeu de rôle grandeur nature au sein de la maison Mercier.

Accessible à partir de 13 ans. Nombre de places limitées à 4/5 joueurs par session.

Séances à 17h30 et 20h.

Durée 1h30

Débutants bienvenu.es! .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux

L’événement Nuit Européenne des Musées Jeux de rôle avec l’association Wargame and Caux Petit-Caux a été mis à jour le 2026-05-16 par Communauté de communes des Falaises du Talou