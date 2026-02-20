NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES LA NUIT AUX MILLES COULEURS Musée d’Art Hyacinthe Rigaud Perpignan

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES LA NUIT AUX MILLES COULEURS

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

L’édition 2026 de la Nuit Européenne des Musées invite à explorer les œuvres du musée Rigaud sous le prisme de la couleur et de la lumière, au travers de l’exposition.

Musée d'Art Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 contact@musee-rigaud.fr

English :

The 2026 edition of the Nuit Européenne des Musées invites you to explore the works of the Rigaud museum through the prism of color and light, via the exhibition.

