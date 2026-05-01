Nuit européenne des musées Parcours d’une famille espagnole à Oradour Oradour-sur-Glane
Nuit européenne des musées Parcours d’une famille espagnole à Oradour Oradour-sur-Glane samedi 23 mai 2026.
Oradour-sur-Glane
Nuit européenne des musées Parcours d’une famille espagnole à Oradour
Statue Fenosa Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane s’associe aux élèves de Terminale HGGSP du lycée Paul Éluard de Saint-Junien dans le cadre du dispositif national La classe, l’œuvre ! , adossé à la Nuit européenne des musées.
Ces élèves ont mené, tout au long de l’année, un travail de recherche historique et mémorielle autour du parcours d’une famille espagnole ayant migré à Oradour-sur-Glane avant le massacre du 10 juin 1944. L’aboutissement de ce travail sera la réalisation d’un court-métrage retraçant le parcours de cette famille.
Ce soir-là, ils vous invitent à les rejoindre pour une déambulation à travers le village martyr, au fil de laquelle sera présentée la méthodologie ayant guidé la création de ce film. Un parcours dont nous vous laissons découvrir les étapes sur place.
RDV à la statue de Fenosa.
Entrée libre. Réservation obligatoire (lien sous les informations de contact). .
Statue Fenosa Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Nuit européenne des musées Parcours d’une famille espagnole à Oradour
L’événement Nuit européenne des musées Parcours d’une famille espagnole à Oradour Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-05-12 par Département de la Haute-Vienne
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