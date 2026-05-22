NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:50:00

fin : 2026-05-23 23:50:00

Date(s) :

2026-05-23

C’est la nuit européenne des musées ! Une belle soirée placée sous le signe de la culture, du partage et de la découverte au cœur de Saint-Gaudens !

À l’occasion de la 22ᵉ édition de la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, le Musée de Saint-Gaudens vous ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à 23h. .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 musee@stgo.fr

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English :

It’s European Museum Night! A wonderful evening of culture, sharing and discovery in the heart of Saint-Gaudens!

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE