Nuit européenne des musées spectacle à la maison du patrimoine et de la mesure Maison du Patrimoine et de la Mesure La Talaudière
Nuit européenne des musées spectacle à la maison du patrimoine et de la mesure Maison du Patrimoine et de la Mesure La Talaudière samedi 23 mai 2026.
La Talaudière
Nuit européenne des musées spectacle à la maison du patrimoine et de la mesure
Maison du Patrimoine et de la Mesure CS 30141 La Talaudière Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Antonin est un ours en peluche. Au réveil, seul dans la forêt, il se rend compte qu’il a été abandonné. Entre rêve et réalité, il se lance alors à la recherche de son papa.
Cie Halte
Spectacle jeune public, à partir de 3 ans.
.
Maison du Patrimoine et de la Mesure CS 30141 La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Antonin is a teddy bear. When he wakes up alone in the forest, he realizes he’s been abandoned. Between dream and reality, he sets out to find his father.
Cie Halte
Show for young audiences, ages 3 and up.
L’événement Nuit européenne des musées spectacle à la maison du patrimoine et de la mesure La Talaudière a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à La Talaudière (Loire)
- Dans un monde poupées, Maison du Patrimoine et de la Mesure, La Talaudière 23 mai 2026
- Marché de La Talaudière La Talaudière 1 novembre 2026