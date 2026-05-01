Nuit européenne des musées spectacle à la maison du patrimoine et de la mesure Maison du Patrimoine et de la Mesure La Talaudière

La Talaudière

Nuit européenne des musées spectacle à la maison du patrimoine et de la mesure

Maison du Patrimoine et de la Mesure CS 30141 La Talaudière Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Antonin est un ours en peluche. Au réveil, seul dans la forêt, il se rend compte qu’il a été abandonné. Entre rêve et réalité, il se lance alors à la recherche de son papa.

Cie Halte

Spectacle jeune public, à partir de 3 ans.

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Maison du Patrimoine et de la Mesure CS 30141 La Talaudière 42350 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Antonin is a teddy bear. When he wakes up alone in the forest, he realizes he’s been abandoned. Between dream and reality, he sets out to find his father.

Cie Halte

Show for young audiences, ages 3 and up.

L’événement Nuit européenne des musées spectacle à la maison du patrimoine et de la mesure La Talaudière a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès