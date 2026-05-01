Nuit européenne des musées Villa Ephrussi de Rothschild Villa Ephrussi de Rothschild Saint-Jean-Cap-Ferrat

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Nuit européenne des musées Villa Ephrussi de Rothschild

Villa Ephrussi de Rothschild 1 avenue Ephrussi de Rothschild Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Villa et les Jardins Ephrussi de Rothschild seront exceptionnellement accessibles gratuitement de 19h00 à minuit.

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Villa Ephrussi de Rothschild 1 avenue Ephrussi de Rothschild Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : European Museum Night Villa Ephrussi de Rothschild

To mark European Museum Night, the Villa and Jardins Ephrussi de Rothschild will be exceptionally accessible free of charge from 7pm to midnight.

L’événement Nuit européenne des musées Villa Ephrussi de Rothschild Saint-Jean-Cap-Ferrat a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur