Rendez-vous aux jardins 2026, Villa Ephrussi, Saint-Jean-Cap-Ferrat

Rendez-vous aux jardins 2026 5 – 7 juin Villa Ephrussi Alpes-Maritimes

Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 12 € Enfants de 7 à 17 ans inclus et Étudiants de 18 à 25 ans sur présentation d’une carte d’étudiant valide Gratuit :

Enfants – de 7 ans

Porteurs d’une carte « Mobilité inclusion invalidité » (80 %) et un accompagnateur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Située entre Nice et Monaco et dominant la Méditerranée, la Villa Ephrussi de Rothschild est entourée de neuf jardins thématiques classés « Jardins Remarquables ».

Chacun possède son style propre : jardin à la française, jardin espagnol, jardin florentin, jardin de Sèvres, jardin lapidaire, jardin japonais, jardin exotique, jardin provençal et roseraie. Les visiteurs peuvent se promener librement à travers ces espaces variés, profiter des points de vue sur la mer et découvrir la richesse botanique et la diversité des ambiances qu’offrent ces jardins, véritable invitation au voyage.

Villa Ephrussi 1 Avenue Ephrussi de Rothschild, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, France Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493014590 http://villa-ephrussi.com La baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild fait naître la propriété, dominant la mer de toutes parts, qu’elle baptise du nom du paquebot Ile-de-France. Elle sollicite des personnalités de renom comme Harold Peto et Achille Duchêne… pour la création des jardins. En 1934, l’Académie des Beaux-Arts bénéficie de son legs et fait appel au jardinier-botaniste Louis Marchand. Dans le prolongement de la villa, un premier parterre orné de topiaires et poteries se poursuit par de grands bassins animés de jets d’eaux et entourés de palmiers ou cycas. Fermant la perspective, le Temple de l’Amour domine une cascade à gradins. A la périphérie de ce jardin à la française se décline une collection de jardins à thèmes (espagnol avec son patio et ses floraisons exubérantes, florentin et ses niches végétales, lapidaire, japonais, exotique aux cactées gigantesques, roseraie et la profusion de ses bouquets parfumés, provençal, de Sèvres), dans l’esprit de la Belle Époque. Parking.

Située entre Nice et Monaco et dominant la Méditerranée, la Villa Ephrussi de Rothschild est entourée de neuf jardins thématiques classés « Jardins Remarquables ».

© Eric Spiller, Jardin à la française