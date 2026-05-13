Visites guidées à la lanterne, Villa Ephrussi, Saint-Jean-Cap-Ferrat

Visites guidées à la lanterne Samedi 23 mai, 19h00 Villa Ephrussi Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Des visites guidées des collections à la lanterne seront proposées tout au long de la soirée. Par ailleurs, les bassins seront illuminés à la bougie, offrant une mise en ambiance originale et nocturne du site.

Le restaurant Béatrice ouvrira également ses portes pour cette soirée unique, offrant l’occasion d’apprécier un dîner spécialement concocté par notre cheffe Myriam Barda.

Villa Ephrussi 1 Avenue Ephrussi de Rothschild, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, France Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493014590 http://villa-ephrussi.com La baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild fait naître la propriété, dominant la mer de toutes parts, qu’elle baptise du nom du paquebot Ile-de-France. Elle sollicite des personnalités de renom comme Harold Peto et Achille Duchêne… pour la création des jardins. En 1934, l’Académie des Beaux-Arts bénéficie de son legs et fait appel au jardinier-botaniste Louis Marchand. Dans le prolongement de la villa, un premier parterre orné de topiaires et poteries se poursuit par de grands bassins animés de jets d’eaux et entourés de palmiers ou cycas. Fermant la perspective, le Temple de l’Amour domine une cascade à gradins. A la périphérie de ce jardin à la française se décline une collection de jardins à thèmes (espagnol avec son patio et ses floraisons exubérantes, florentin et ses niches végétales, lapidaire, japonais, exotique aux cactées gigantesques, roseraie et la profusion de ses bouquets parfumés, provençal, de Sèvres), dans l’esprit de la Belle Époque. Parking.

Des visites guidées des collections à la lanterne seront proposées tout au long de la soirée. Par ailleurs, les bassins seront illuminés à la bougie, offrant une mise en ambiance originale et du Le…

© Marina Fadeeva