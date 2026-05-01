Nuit européenne des musées Rue du Puits Gallois Villars

Villars

Nuit européenne des musées

Rue du Puits Gallois Musée Jean-Marie Somet Villars Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées samedi 23 mai 2026, le Musée Jean-Marie Somet ouvrira ses portes de 14h30 à 23h.

Comme toujours, l’entrée sera libre et gratuite.

.

Rue du Puits Gallois Musée Jean-Marie Somet Villars 42390 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of European Museum Night, Saturday May 23, 2026, the Musée Jean-Marie Somet will open its doors from 2:30 pm to 11 pm.

As always, admission is free.

L’événement Nuit européenne des musées Villars a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès