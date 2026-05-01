Nuit européenne des musées Rue du Puits Gallois Villars
Nuit européenne des musées Rue du Puits Gallois Villars samedi 23 mai 2026.
Villars
Nuit européenne des musées
Rue du Puits Gallois Musée Jean-Marie Somet Villars Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées samedi 23 mai 2026, le Musée Jean-Marie Somet ouvrira ses portes de 14h30 à 23h.
Comme toujours, l’entrée sera libre et gratuite.
.
Rue du Puits Gallois Musée Jean-Marie Somet Villars 42390 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of European Museum Night, Saturday May 23, 2026, the Musée Jean-Marie Somet will open its doors from 2:30 pm to 11 pm.
As always, admission is free.
L’événement Nuit européenne des musées Villars a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à Villars (Loire)
- Portraits de Villardaires d’adoption et leurs « gagasseries », Musée Jean-Marie SOMET, Villars 23 mai 2026
- Ball-trap Villars 20 juin 2026
- BAL TRAD : FOLK EN VRAC / YOUK TRIO Halle Villars 6 juillet 2026
- Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars 10 juillet 2026
- Exposition Le HANG’ART de BOSCHAUD Villars 11 juillet 2026