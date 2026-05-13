Portraits de Villardaires d’adoption et leurs « gagasseries », Musée Jean-Marie SOMET, Villars
Portraits de Villardaires d’adoption et leurs « gagasseries », Musée Jean-Marie SOMET, Villars samedi 23 mai 2026.
Portraits de Villardaires d’adoption et leurs « gagasseries » Samedi 23 mai, 14h30 Musée Jean-Marie SOMET Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées samedi 23 mai 2026, le Musée Jean-Marie Somet ouvrira ses portes de 14h30 à 23h.
Comme toujours, l’entrée sera libre et gratuite.
Un temps fort aura lieu de 18h30 à 19h30 : « Portraits de Villardaires d’adoption et leurs gagasseries » suivi d’un « casse-croûte » partagé.
Inscription conseillée pour le temps fort et le casse-croûte : museejms@villars.fr ou 04 77 91 02 27.
Nous vous attendons nombreux ce jour-là !
Musée Jean-Marie SOMET Rue du Puits Gallois 42390 VILLARS, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Villars 42390 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 91 02 27 https://www.villars.fr/ [{« link »: « mailto:museejms@villars.fr »}] Mine, passementerie, histoire locale : la mémoire de Villars regroupée dans un musée ! Parking, ligne de transport en commun (16 – la STAS), accessibilité PMR
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées samedi 23 mai 2026, le Musée Jean-Marie Somet ouvrira ses portes de 14h30 à 23h.
©Mairie de Villars
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