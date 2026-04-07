Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du canal de Berry Audes
Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du canal de Berry Audes samedi 23 mai 2026.
Audes
Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation
Musée du canal de Berry Magnette Audes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation en compagnie d’un guide.
.
Musée du canal de Berry Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the exhibition Le canal de Berry sous l?occupation with a guide.
L’événement Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Audes a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Audes (Allier)
- Circuit à la découverte des Châteaux Audes Allier 1 mai 2026
- PR8 Circuit du Canal de Berry Audes Allier 1 mai 2026
- Brocante Audes 3 mai 2026
- Sortie à vélo Canal du Berry Audes 20 mai 2026
- Visite commentée de l’exposition « Le canal de Berry sous l’occupation », Musée du canal de Berry, Audes 23 mai 2026