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Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du canal de Berry Audes

Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du canal de Berry Audes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du canal de Berry

Adresse : Magnette

Ville : 03190 Audes

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Audes

Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation

Musée du canal de Berry Magnette Audes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Découvrez l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation en compagnie d’un guide.
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Musée du canal de Berry Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 

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English :

Discover the exhibition Le canal de Berry sous l?occupation with a guide.

L’événement Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Audes a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme

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