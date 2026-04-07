Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Musée du canal de Berry Audes

Audes

Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation

Musée du canal de Berry Magnette Audes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation en compagnie d’un guide.

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Musée du canal de Berry Magnette Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72

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English :

Discover the exhibition Le canal de Berry sous l?occupation with a guide.

L’événement Nuit européenne des musées Visite de l’exposition Le canal de Berry sous l’occupation Audes a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme