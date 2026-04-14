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Sortie à vélo Canal du Berry Audes

Sortie à vélo Canal du Berry Audes mercredi 20 mai 2026.

Ville : 03190 Audes

Département : Allier

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Audes

Sortie à vélo Canal du Berry

Audes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 13:30:00
fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Participez à une sortie à vélo le long du Canal du Berry, incluant la visite du musée du Canal du Berry et un goûter.
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Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   maelise@keolis.com

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English :

Take part in a bike ride along the Canal du Berry, including a visit to the Canal du Berry Museum and a snack.

L’événement Sortie à vélo Canal du Berry Audes a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme

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