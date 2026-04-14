Visite commentée de l’exposition « Le canal de Berry sous l’occupation », Musée du canal de Berry, Audes

Visite commentée de l’exposition « Le canal de Berry sous l’occupation » Samedi 23 mai, 20h00 Musée du canal de Berry Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

De l’invasion à la libération du pays en passant par l’établissement de la ligne de démarcation, le canal de Berry a connu quatre années mouvementées : interruption de la navigation suite à la crue de 1940, instauration des laissez-passer pour les mariniers, passages de la ligne de démarcation sur le Cher canalisé, crash d’un bombardier britannique dans le canal. Au travers de nombreuses archives et témoignages, l’exposition retrace la vie du canal de Berry pendant l’occupation allemande.

Musée du canal de Berry Magnette 03190 Audes Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 06 63 72 http://www.museecanaldeberry.fr Le Musée du Canal de Berry retrace l’histoire du plus étroit canal de France qui permit le développement industriel de Montluçon au XIXe siècle.

De l’invasion à la libération du pays en passant par l’établissement de la ligne de démarcation, le canal de Berry a connu quatre années mouvementées : interruption de la navigation suite à la crue…

© Musée du Canal de Berry