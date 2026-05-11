Nuit Européenne des musées Visite des réserves au musée de la Cité Quai de la Charente Angoulême
Nuit Européenne des musées Visite des réserves au musée de la Cité Quai de la Charente Angoulême samedi 23 mai 2026.
Angoulême
Nuit Européenne des musées Visite des réserves au musée de la Cité
Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez l’envers du décor en visitant les réserves du Musée de la bande dessinée où sont conservés plus de 20 000 planches originales et 250 000 imprimiés.
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Quai de la Charente Musée de la Bande Dessinée Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
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English :
Take a behind-the-scenes look at the reserves of the Musée de la bande dessinée, where over 20,000 original plates and 250,000 prints are kept.
L’événement Nuit Européenne des musées Visite des réserves au musée de la Cité Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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