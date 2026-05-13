Informations pratiques

Muttersholtz

Nuit insolite sous tipi

Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Passez une nuit magique dans un tipi ! Reconnectez-vous à la nature à la lueur du feu de camp.

Préparez votre repas avec des plantes sauvages, cuisinez les sur le feu et passez une soirée en plein air avant de vous glisser dans votre tipi pour la nuit. Profitez de cette parenthèse nature pour laisser votre quotidien de côté et ressourcez vous avec toute votre famille.

Repas, nuit et petit déjeuner compris.

Lit de camp fourni, prévoir votre oreiller et sac de couchage. .

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

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English :

Spend a magical night in a tipi! Reconnect with nature by campfire light.

L’événement Nuit insolite sous tipi Muttersholtz a été mis à jour le 2026-06-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme