Estivales de l’orgue Marc Vonau Muttersholtz
Estivales de l’orgue Marc Vonau Muttersholtz dimanche 9 août 2026.
Muttersholtz
Estivales de l’orgue Marc Vonau
6 rue de Wittisheim Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Concert d’orgue par Marc Vonau
Depuis 2022, l’ARROM s’emploie à faire rayonner l’instrument, notamment l’été avec les Estivales de l’orgue.
A l’affiche de ce concert, nous retrouvons Marc Vonau.
Au programme G. Frescobaldi, D. Zipoli, JL Krebs, GA Homilius, JS Bach. 0 .
6 rue de Wittisheim Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est
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English :
Organ concert by Marc Vonau
L’événement Estivales de l’orgue Marc Vonau Muttersholtz a été mis à jour le 2026-06-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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