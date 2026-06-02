Muttersholtz

Estivales de l’orgue Marc Vonau

6 rue de Wittisheim Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert d’orgue par Marc Vonau

Depuis 2022, l’ARROM s’emploie à faire rayonner l’instrument, notamment l’été avec les Estivales de l’orgue.

A l’affiche de ce concert, nous retrouvons Marc Vonau.

Au programme G. Frescobaldi, D. Zipoli, JL Krebs, GA Homilius, JS Bach. 0 .

6 rue de Wittisheim Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ concert by Marc Vonau

L’événement Estivales de l’orgue Marc Vonau Muttersholtz a été mis à jour le 2026-06-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme