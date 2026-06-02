Estivales de l’orgue les musiciens de l’ARROM Muttersholtz
Estivales de l’orgue les musiciens de l’ARROM Muttersholtz dimanche 6 septembre 2026.
Muttersholtz
Estivales de l’orgue les musiciens de l’ARROM
6 rue de Wittisheim Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 17:00:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Julie Fischbach, Roland Lopes et Vincent North, les trois organistes membres fondateurs de l’ARROM, mettront leurs talents au service de l’association
Julie Fischbach, Roland Lopes et Vincent North, les trois organistes membres fondateurs de l’ARROM, mettront leurs talents au service de l’association. 0 .
6 rue de Wittisheim Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est
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English :
Julie Fischbach, Roland Lopes and Vincent North, the three founding members of ARROM, will be lending their talents to the association
L’événement Estivales de l’orgue les musiciens de l’ARROM Muttersholtz a été mis à jour le 2026-06-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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