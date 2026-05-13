Les foulées du Ried Muttersholtz

Informations pratiques

Muttersholtz

Les foulées du Ried

Place des Fêtes Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez courir ou marcher pour soutenir les associations les enfants de Marthe sur des boucles de 5, 7 ou 10 km. AFTER RUN avec tartes flambées

COURSE ET MARCHE dans le Ried. Les fonds récoltés seront versés comme chaque année à l’association Enfants de Marthe. Cette association a pour vocation d’offrir un peu de bonheur et surtout du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique du professeur Lutz de Stasbourg-Hautepierre.

Avec l’association Mon Bonnet Rose, nous collecterons vos anciens tee-shirts, qui serviront à fabriquer des bonnets de chimiothérapie et de les offrir à chaque femme diagnostiquée d’un cancer.

Au programme deux épreuves course ou marche de 5 Km, 7 Km ou 10 Km sans chronométrage, sur un tracé entre route, digue et chemins ruraux à la découverte du Ried.

Pendant la marche, vous pouvez répondre à des petits défis qui vous seront proposés à chaque Km (sur un QR code, il faudra votre téléphone).

Départ unique pour tous à 16h30.

Les coureurs présentez vous sous l’arche 15 minutes avant le départ.



Les marcheurs placez-vous derrière les drapeaux, également 15 minutes avant le départ.



Retrait des dossards Le samedi 12 septembre à partir de 13h30 à la place des fêtes (entre Muttersholtz et Ehnwihr) et jusqu’à 16h15.



Balisage sur le parcours et mise en place de 2 ravitaillements durant le parcours ainsi qu’un ravitaillement à l’arrivée.



Parking Parking accessible jusqu’à 16h15, la route sera ensuite barrée entre Ehnwihr et la mairie de Muttersholtz.



Même parcours pour la marche et la course, départ et arrivée à la place des fêtes de Muttersholtz.



Douches et consignes douches et toilettes possibles à la Maison de la Nature. Toilettes supplémentaires et consignes mises à disposition sur le site.



Buvette et petite restauration (knack, tartes flambées, bretzels, gâteaux) sur place.



Rejoignez-nous et faites partie de l’histoire ! Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis 10 ans. .

Place des Fêtes Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 70 12 79 fouleeduried.muttersholtz@gmail.com

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English :

Come and run or walk in support of the Marthe’s children associations on 5, 7 or 10 km loops. AFTER RUN with tartes flambées

L’événement Les foulées du Ried Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme