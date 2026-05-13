Les foulées du Ried Muttersholtz
samedi 12 septembre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Les foulées du Ried
Place des Fêtes Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez courir ou marcher pour soutenir les associations les enfants de Marthe sur des boucles de 5, 7 ou 10 km. AFTER RUN avec tartes flambées
COURSE ET MARCHE dans le Ried. Les fonds récoltés seront versés comme chaque année à l’association Enfants de Marthe. Cette association a pour vocation d’offrir un peu de bonheur et surtout du rêve aux enfants atteints de cancer et soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique du professeur Lutz de Stasbourg-Hautepierre.
Avec l’association Mon Bonnet Rose, nous collecterons vos anciens tee-shirts, qui serviront à fabriquer des bonnets de chimiothérapie et de les offrir à chaque femme diagnostiquée d’un cancer.
Au programme deux épreuves course ou marche de 5 Km, 7 Km ou 10 Km sans chronométrage, sur un tracé entre route, digue et chemins ruraux à la découverte du Ried.
Pendant la marche, vous pouvez répondre à des petits défis qui vous seront proposés à chaque Km (sur un QR code, il faudra votre téléphone).
Départ unique pour tous à 16h30.
Les coureurs présentez vous sous l’arche 15 minutes avant le départ.
Les marcheurs placez-vous derrière les drapeaux, également 15 minutes avant le départ.
Retrait des dossards Le samedi 12 septembre à partir de 13h30 à la place des fêtes (entre Muttersholtz et Ehnwihr) et jusqu’à 16h15.
Balisage sur le parcours et mise en place de 2 ravitaillements durant le parcours ainsi qu’un ravitaillement à l’arrivée.
Parking Parking accessible jusqu’à 16h15, la route sera ensuite barrée entre Ehnwihr et la mairie de Muttersholtz.
Même parcours pour la marche et la course, départ et arrivée à la place des fêtes de Muttersholtz.
Douches et consignes douches et toilettes possibles à la Maison de la Nature. Toilettes supplémentaires et consignes mises à disposition sur le site.
Buvette et petite restauration (knack, tartes flambées, bretzels, gâteaux) sur place.
Rejoignez-nous et faites partie de l’histoire ! Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis 10 ans. .
Place des Fêtes Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 70 12 79 fouleeduried.muttersholtz@gmail.com
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English :
Come and run or walk in support of the Marthe’s children associations on 5, 7 or 10 km loops. AFTER RUN with tartes flambées
L’événement Les foulées du Ried Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-07 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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