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AGENDA · Muttersholtz

Inauguration du sentier BotaRied Muttersholtz

samedi 5 septembre 2026 · Muttersholtz

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Rue Welschinger
Ville
67600 Muttersholtz
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Muttersholtz

Inauguration du sentier BotaRied

Rue Welschinger Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 20:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Le matin, testez l’application numérique du parcours avant de profitez d’un verre de l’amitié. L’après-midi, participez à trois sorties thématiques artistique, nature et nocturne
Découvrez BotaRied, le sentier botanique de Muttersholtz ! Le matin, testez l’application numérique du parcours avant de profitez d’un verre de l’amitié. L’après-midi, participez à trois sorties thématiques artistique, nature et nocturne. 0  .

Rue Welschinger Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13  soline.cuinat-guerraz@maisonnaturemutt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the morning, try out the digital tour app before enjoying a drink with friends. In the afternoon, take part in three themed outings: art, nature, and nighttime.

L’événement Inauguration du sentier BotaRied Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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