Inauguration du sentier BotaRied Muttersholtz
samedi 5 septembre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Inauguration du sentier BotaRied
Rue Welschinger Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 20:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le matin, testez l’application numérique du parcours avant de profitez d’un verre de l’amitié. L’après-midi, participez à trois sorties thématiques artistique, nature et nocturne
Découvrez BotaRied, le sentier botanique de Muttersholtz ! Le matin, testez l’application numérique du parcours avant de profitez d’un verre de l’amitié. L’après-midi, participez à trois sorties thématiques artistique, nature et nocturne. 0 .
Rue Welschinger Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 soline.cuinat-guerraz@maisonnaturemutt.org
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English :
In the morning, try out the digital tour app before enjoying a drink with friends. In the afternoon, take part in three themed outings: art, nature, and nighttime.
L’événement Inauguration du sentier BotaRied Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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