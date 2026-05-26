Visite guidée Muttersholtz
Visite guidée Muttersholtz jeudi 25 juin 2026.
Muttersholtz
Visite guidée
Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 20:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Au coucher du soleil, partez à la rencontre de Muttersholtz lors d’une balade animée et conviviale
Au coucher du soleil, partez à la rencontre de Muttersholtz lors d’une balade animée et conviviale. Découvrez comment cette commune, labellisée Capitale française de la biodiversité en cette année anniversaire de la Maison de la nature, réduit son impact écologique et favorise la biodiversité. À travers ses jardins partagés, ses constructions durables, ses zones humides restaurées, le village montre l’exemple du vivre-ensemble respectueux du vivant. 0 .
Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org
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English :
At sunset, discover Muttersholtz on a lively and friendly stroll
L’événement Visite guidée Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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