Muttersholtz

Festival L’Avide Jardin

Impasse des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Festival avec spectacles, contes et concerts, 3 jours de festivités à vivre en famille

Conteuses, conteurs, marionnettistes, musiciennes, musiciens, comédiennes, comédiens, nous offrent un événement joyeux à vivre en famille, pendant lequel plaisir, émotions et pensées se retrouvent ! 0 .

Impasse des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 14 14 55 lacuisine.asso@gmail.com

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English :

Festival with shows, storytelling and concerts, 3 days of festivities for the whole family

L’événement Festival L’Avide Jardin Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme