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Festival L’Avide Jardin Muttersholtz

Festival L’Avide Jardin Muttersholtz vendredi 28 août 2026.

Adresse : Impasse des Tilleuls

Ville : 67600 Muttersholtz

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0

Muttersholtz

Festival L’Avide Jardin

Impasse des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-28 14:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29

Festival avec spectacles, contes et concerts, 3 jours de festivités à vivre en famille
Conteuses, conteurs, marionnettistes, musiciennes, musiciens, comédiennes, comédiens, nous offrent un événement joyeux à vivre en famille, pendant lequel plaisir, émotions et pensées se retrouvent ! 0  .

Impasse des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 14 14 55  lacuisine.asso@gmail.com

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English :

Festival with shows, storytelling and concerts, 3 days of festivities for the whole family

L’événement Festival L’Avide Jardin Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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