Concert Vertiges de l’amour Muttersholtz
samedi 12 septembre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Concert Vertiges de l’amour
4 Place des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 21:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Chansons originales et reprises, de Lady Gaga à Queen. Tout public
Chansons originales et reprises, de Lady Gaga à Queen.
Organisation duo The Shallows
Tout public. 0 .
4 Place des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 29 45 53 bochelenmary@hotmail.com
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English :
Original songs and covers by Lady Gaga and Queen. Suitable for all ages
L’événement Concert Vertiges de l’amour Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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