Informations pratiques

Muttersholtz

Concert Vertiges de l’amour

4 Place des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Chansons originales et reprises, de Lady Gaga à Queen. Tout public

Chansons originales et reprises, de Lady Gaga à Queen.

Organisation duo The Shallows

Tout public. 0 .

4 Place des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 29 45 53 bochelenmary@hotmail.com

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English :

Original songs and covers by Lady Gaga and Queen. Suitable for all ages

L’événement Concert Vertiges de l’amour Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme