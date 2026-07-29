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AGENDA · Muttersholtz

Concert Vertiges de l’amour Muttersholtz

samedi 12 septembre 2026 · Muttersholtz

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
4 Place des Tilleuls
Ville
67600 Muttersholtz
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Muttersholtz

Concert Vertiges de l’amour

4 Place des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 21:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Chansons originales et reprises, de Lady Gaga à Queen. Tout public
Chansons originales et reprises, de Lady Gaga à Queen.

Organisation duo The Shallows

Tout public. 0  .

4 Place des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 29 45 53  bochelenmary@hotmail.com

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English :

Original songs and covers by Lady Gaga and Queen. Suitable for all ages

L’événement Concert Vertiges de l’amour Muttersholtz a été mis à jour le 2026-07-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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