Muttersholtz

Sortie sur la piste de Stolz le castor

Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Venez découvrir et démasquer les traces du discret castor pour mieux connaitre cet animal mystérieux

Quel grand bâtisseur ce castor ! Il a élu domicile dans notre paysage et de plus en plus on y découvre ses traces. Dans une chasse aux traces et indices de l’animal, découvrez en davantage sur le plus grand rongeur d’Alsace ! .

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

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English :

Come and discover and unmask the tracks of the discreet beaver to better understand this mysterious animal

L’événement Sortie sur la piste de Stolz le castor Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme