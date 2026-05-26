Sortie sur la piste de Stolz le castor Muttersholtz
Sortie sur la piste de Stolz le castor Muttersholtz samedi 25 juillet 2026.
Muttersholtz
Sortie sur la piste de Stolz le castor
Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez découvrir et démasquer les traces du discret castor pour mieux connaitre cet animal mystérieux
Quel grand bâtisseur ce castor ! Il a élu domicile dans notre paysage et de plus en plus on y découvre ses traces. Dans une chasse aux traces et indices de l’animal, découvrez en davantage sur le plus grand rongeur d’Alsace ! .
Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org
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English :
Come and discover and unmask the tracks of the discreet beaver to better understand this mysterious animal
L’événement Sortie sur la piste de Stolz le castor Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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