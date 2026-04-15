Nuit internationale de la chauve-souris à la Brèche au Diable, Parking de l’Eglise, Soumont-Saint-Quentin
Nuit internationale de la chauve-souris à la Brèche au Diable, Parking de l’Eglise, Soumont-Saint-Quentin vendredi 28 août 2026.
Nuit internationale de la chauve-souris à la Brèche au Diable Vendredi 28 août, 20h30 Parking de l’Eglise Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00
La nuit Européenne de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagnés d’un guide vous découvrirez ses secrets et vous pourrez les observer à l’aide de détecteurs.
(2km/2h) – Niveau 1
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A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de leurs mœurs à leur biologie. (2km/2h) – Niveau 1
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