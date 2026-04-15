Condé-sur-Vire

Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez découvrir le monde fascinant des chauve-souris !

Vous pénétrerez dans l’intimité de ces petits mammifères volants au détour d’un diaporama en salle suivi d’une balade nocturne.

RDV sur la parking des Roches de Ham. .

2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 05 95 25 decouverte-ens@manche.fr

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English : Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham

L’événement Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô