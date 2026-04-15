Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham Condé-sur-Vire
Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham Condé-sur-Vire jeudi 27 août 2026.
Condé-sur-Vire
Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham
2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez découvrir le monde fascinant des chauve-souris !
Vous pénétrerez dans l’intimité de ces petits mammifères volants au détour d’un diaporama en salle suivi d’une balade nocturne.
RDV sur la parking des Roches de Ham. .
2 Route des Roches de Ham Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 05 95 25 decouverte-ens@manche.fr
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English : Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham
L’événement Nuit internationale de la chauve-souris aux Roches de Ham Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô
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