NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS SITE DE RIOU TARAC Le Fousseret

Informations pratiques

Le Fousseret

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

SITE DE RIOU TARAC Chemin de Monrous Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Nous vous invitons à notre prochaine manifestation, la Nuit de la Chauve-souris, qui se déroulera AU FOUSSERET le vendredi 17 juillet. Rendez-vous à 20h00.Cette soirée sera l’occasion de découvrir ces fascinants mammifères nocturnes et leur rôle essentiel dans notre écosystème.

Le film sera proposé en début de soirée. Il sera suivi d’une balade nocturne autour du lac à la nuit tombée.

Pensez à prendre une lampe et des chaussures ! .

SITE DE RIOU TARAC Chemin de Monrous Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie asso@amaforesta.fr

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English :

We invite you to our next event, Bat Night, which will take place in AU FOUSSERET on Friday, July 17. The event starts at 8:00 p.m. This evening will be an opportunity to learn about these fascinating nocturnal mammals and their vital role in our ecosystem.

L’événement NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS Le Fousseret a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE