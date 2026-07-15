Nuit internationale de la Chauve-souris Mairie de Saint-Robert Saint-Robert

Informations pratiques

Saint-Robert

Nuit internationale de la Chauve-souris

Mairie de Saint-Robert 163 Rue Georges Bouyssou Saint-Robert Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Pour la nuit internationale de la Chauve-souris à Saint-Robert. Partez à la rencontre de ces étranges créatures le temps d’une soirée et percez les nombreux mystères qui les entourent !

Pensez à prendre une lampe torche.

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Pour la nuit internationale de la Chauve-souris à Saint-Robert. Partez à la rencontre de ces étranges créatures le temps d’une soirée et percez les nombreux mystères qui les entourent !

Pensez à prendre une lampe torche.

Cette animation est proposée par le CPIE 47 dans le cadre du programme des animations de l’été de l’ABC du Grand-Villeneuvois.

Inscription obligatoire. .

Mairie de Saint-Robert 163 Rue Georges Bouyssou Saint-Robert 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Nuit internationale de la Chauve-souris

This summer, enjoy a bit of cool relief with the nature activities organized by CPIE 47!

For International Bat Night in Saint-Robert. Come meet these strange creatures for an evening and uncover the many mysteries surrounding them!

Don’t forget to bring a flashlight.

L’événement Nuit internationale de la Chauve-souris Saint-Robert a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne