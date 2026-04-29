Saint-Robert

Fête de village et Feu d’artifice

Saint-Robert Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Vide grenier, manèges enfants, marché festif à 19h et feu d’artifice à 22h30 .

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 24 85 84

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English : Fête de village et Feu d’artifice

L’événement Fête de village et Feu d’artifice Saint-Robert a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme