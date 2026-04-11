Festival de Saint-Robert Songbook Saint-Robert
Festival de Saint-Robert Songbook Saint-Robert samedi 8 août 2026.
Saint-Robert
Festival de Saint-Robert Songbook
Eglise Saint-Robert Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Duo clarinette piano, Pierre GENISSON et Bruno FONTAINE
Pierre GENISSON Clarinette, Bruno FONTAINE Piano
Le clarinettiste Pierre Génisson, lauréat de grands concours internationaux s’est imposé comme l’un des ambassadeurs majeurs de la clarinette. Il se produit aux côtés du pianiste et compositeur Bruno Fontaine, musicien éclectique avec lequel il propose d’explorer de nouveaux horizons. Leur programme Songbook mêle de grands standards américains et d’incontournables monuments de la chanson française.
Programme G. GERSHWIN, Rhapsody in blue, M. LEGRAND, Les moulins de mon coeur ,H. ARLEN, Stromy weather
Réservation sur internet festival-saint-robert.com ou sur place le soir du concert à partir de 20h. .
Eglise Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Saint-Robert Songbook
L’événement Festival de Saint-Robert Songbook Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-11 par Brive Tourisme
À voir aussi à Saint-Robert (Corrèze)
- Saint-Robert, vers le lavoir de Balen Saint-Robert Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Festival de Saint-Robert 54e Ouverture du festival & vernissage de l’exposition Saint-Robert 18 juillet 2026
- Festival de Saint-Robert La voix humaine Saint-Robert 1 août 2026
- Festival de Saint-Robert Mozart donne le La Saint-Robert 10 août 2026
- Festival de Saint-Robert Requiem de Mozart Saint-Robert 14 août 2026