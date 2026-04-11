Saint-Robert

Festival de Saint-Robert Songbook

Eglise Saint-Robert Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Duo clarinette piano, Pierre GENISSON et Bruno FONTAINE

Pierre GENISSON Clarinette, Bruno FONTAINE Piano

Le clarinettiste Pierre Génisson, lauréat de grands concours internationaux s’est imposé comme l’un des ambassadeurs majeurs de la clarinette. Il se produit aux côtés du pianiste et compositeur Bruno Fontaine, musicien éclectique avec lequel il propose d’explorer de nouveaux horizons. Leur programme Songbook mêle de grands standards américains et d’incontournables monuments de la chanson française.

Programme G. GERSHWIN, Rhapsody in blue, M. LEGRAND, Les moulins de mon coeur ,H. ARLEN, Stromy weather

Réservation sur internet festival-saint-robert.com ou sur place le soir du concert à partir de 20h. .

Eglise Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

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English : Festival de Saint-Robert Songbook

L’événement Festival de Saint-Robert Songbook Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-11 par Brive Tourisme