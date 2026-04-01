Café littéraire avec Martine Doutey Saint-Robert
Café littéraire avec Martine Doutey Saint-Robert mercredi 29 avril 2026.
Saint-Robert
Café littéraire avec Martine Doutey
Le Bourg Saint-Robert Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Café littéraire salle André Rousseau le MERCREDI 29 AVRIL à 20h30 salle Bel air Amitié. Organisé en partenariat avec la Librairie du Parc d’Objat.
Rencontre débat avec Martine DOUTEY. Elle restitue avec justesse la vie de cette homme de l’ombre surnommé le Toqué qui devient photographe ambulant et va parcourir le Limousin pour saisir la société paysanne dans ce qu’elle a de plus fragile et de plus vrai. .
Le Bourg Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 11 12
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English : Café littéraire avec Martine Doutey
L’événement Café littéraire avec Martine Doutey Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-20 par Corrèze Tourisme
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