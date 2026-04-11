Festival de Saint-Robert La voix humaine Saint-Robert
Festival de Saint-Robert La voix humaine Saint-Robert samedi 1 août 2026.
Saint-Robert
Festival de Saint-Robert La voix humaine
Saint-Robert Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
1er août Eglise de Saint-Robert 21h
Récital de guitare La voix humaine
Thibaut GARCIA guitare
Victoire de la Musique classique, Thibaut Garcia est l’un des grands guitaristes classiques de sa génération. Il nous entraîne dans un voyage musical tout en émotion et virtuosité avec son récital qui mêle finesse, sens du phrasé et profondeur. Une rencontre intime avec la guitare, autre instrument souvent associée comme la viole de gambe à la “voix humaine”.
Programme JS. Bach, Suite N° 6, Marin Marais, Les voix humaines, A. Albeniz, Asturias
Réservation sur internet www.festival-saint-robert.com ou sur place le soir du concert à partir de 20h .
Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com
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English : Festival de Saint-Robert La voix humaine
L’événement Festival de Saint-Robert La voix humaine Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-11 par Brive Tourisme
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