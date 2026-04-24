Saint-Robert

MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert

Place de L Eglise Saint-Robert Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-20 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-20

Laissez vous guider par Lionel Chauprade, délégué de secteur de la fondation du patrimoine, pour découvrir la riche histoire de Saint-Robert!

RDV devant l’Eglise.

Inscription au 05.55.24.08.80 .

Place de L Eglise Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert

L’événement MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme