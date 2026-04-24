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MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert

MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert

MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Place de L Eglise

Ville : 19310 Saint-Robert

Département : Corrèze

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Robert

MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert

Place de L Eglise Saint-Robert Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-20 11:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-20

Laissez vous guider par Lionel Chauprade, délégué de secteur de la fondation du patrimoine, pour découvrir la riche histoire de Saint-Robert!
RDV devant l’Eglise.
Inscription au 05.55.24.08.80   .

Place de L Eglise Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 

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English : MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert

L’événement MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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