MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert
MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert mardi 7 juillet 2026.
Saint-Robert
MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert
Place de L Eglise Saint-Robert Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-20 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-20
Laissez vous guider par Lionel Chauprade, délégué de secteur de la fondation du patrimoine, pour découvrir la riche histoire de Saint-Robert!
RDV devant l’Eglise.
Inscription au 05.55.24.08.80 .
Place de L Eglise Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert
L’événement MOUSTA’CHUT visite de Saint-Robert Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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