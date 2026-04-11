Saint-Robert

Festival de Saint-Robert Mozart donne le La

Eglise Saint-Robert Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Eglise de Saint-Robert

Natalie DESSAY mezzo et Laurent NAOURI ténor

Pierre GENISSON clarinette, Delphine HAIDA Nmezzo, Bruno FONTAINE piano

Artiste la plus récompensée des Victoires de la Musique, forte d’une incroyable carrière qui va de l’opéra à la comédie musicale, des aigus stratosphériques au swing, Natalie Dessay ne cesse de se réinventer. A ses côtés, le non moins célèbre ténor Laurent Naouri et la mezzo Delphine Haidan. Une soirée exceptionnelle avec des artistes de premier plan pour une soirée célébrant les 270 ans de la naissance de Mozart.

Programme La Clémence de Titus, duo ; Les Noces de Figaro, air de Suzanne, Voi che sapere ; Cosi Fan Tutte, Como scoglio

Réservation sur internet festival-saint-robert.com ou sur place le soir du concert à partir de 20h. .

Eglise Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com

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L’événement Festival de Saint-Robert Mozart donne le La Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-11 par Brive Tourisme