Festival de Saint-Robert Mozart donne le La Saint-Robert
Festival de Saint-Robert Mozart donne le La Saint-Robert lundi 10 août 2026.
Saint-Robert
Festival de Saint-Robert Mozart donne le La
Eglise Saint-Robert Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Eglise de Saint-Robert
Natalie DESSAY mezzo et Laurent NAOURI ténor
Pierre GENISSON clarinette, Delphine HAIDA Nmezzo, Bruno FONTAINE piano
Artiste la plus récompensée des Victoires de la Musique, forte d’une incroyable carrière qui va de l’opéra à la comédie musicale, des aigus stratosphériques au swing, Natalie Dessay ne cesse de se réinventer. A ses côtés, le non moins célèbre ténor Laurent Naouri et la mezzo Delphine Haidan. Une soirée exceptionnelle avec des artistes de premier plan pour une soirée célébrant les 270 ans de la naissance de Mozart.
Programme La Clémence de Titus, duo ; Les Noces de Figaro, air de Suzanne, Voi che sapere ; Cosi Fan Tutte, Como scoglio
Réservation sur internet festival-saint-robert.com ou sur place le soir du concert à partir de 20h. .
Eglise Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Saint-Robert Mozart donne le La
L’événement Festival de Saint-Robert Mozart donne le La Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-11 par Brive Tourisme
À voir aussi à Saint-Robert (Corrèze)
- Saint-Robert, vers le lavoir de Balen Saint-Robert Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Festival de Saint-Robert 54e Ouverture du festival & vernissage de l’exposition Saint-Robert 18 juillet 2026
- Festival de Saint-Robert La voix humaine Saint-Robert 1 août 2026
- Festival de Saint-Robert Songbook Saint-Robert 8 août 2026
- Festival de Saint-Robert Requiem de Mozart Saint-Robert 14 août 2026