Festival de Saint-Robert Requiem de Mozart Saint-Robert
Festival de Saint-Robert Requiem de Mozart Saint-Robert vendredi 14 août 2026.
Saint-Robert
Festival de Saint-Robert Requiem de Mozart
Jardin Ph.Ranoux Saint-Robert Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
CONCERT DE CLÔTURE le 14 AOÛT EGLISE DE SAINT-ROBERT 21H
Orchestre de Chambre de la Nouvelle Europe
Nicolas Krauze direction
Œuvre phare du répertoire sacré, le Requiem de Mozart est interprété pour cette soirée de clôture dans une adaptation pour 4 voix. Un défi relevé par l’OCNE et sublimé par l’incroyable acoustique de l’église de St-Robert. Une seconde partie permettra de retrouver des airs célèbres du “ divin Mozart ”.
Programme MOZART Requiem et Aria
Réservation sur le site internet festival-saint-robert.com ou directement sur place le soir du concert à partir de 20h. .
Jardin Ph.Ranoux Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80 service.accueil@brive-tourisme.com
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English : Festival de Saint-Robert Requiem de Mozart
L’événement Festival de Saint-Robert Requiem de Mozart Saint-Robert a été mis à jour le 2026-04-11 par Brive Tourisme
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