Nuit Irréelle au Musée, Musée Paul Dupuy, Toulouse

Nuit Irréelle au Musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée Paul Dupuy Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le temps d’une soirée, le peuple étrange des Irréels nous invite à cheminer dans les collections du musée. Ces guides doux et poétiques réveilleront nos sensations endormies et nous offriront un moment suspendu entre imaginaire et questionnement.

Venez vivre ce moment iréel !

Depuis leur création en 2013, Les Irréels proposent au public un spectacle singulier fait de moments suspendus et d’images poétiques. Véritables tableaux vivants, ils invitent chacun à un voyage intime et offrent des rencontres inoubliables.

Les personnages qui composent cette tribu, sont des invitations à entrer dans des univers oniriques, symboliques et fantastiques. Dans leurs cabanes, ces êtres hybrides, révèlent ce qui se cache au plus profond de chacun.e, tel.le.s que « La Dorloteuse d’Enfance » qui rouvre la porte de notre insouciance passée, « La Réchauffeuse d’Hivers » qui cajole nos moments de tristesse ou encore « La Raccommodeuse de Cœurs » qui répare nos amours.

Musée Paul Dupuy 13 Rue de la Pleau, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0531229540 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-des-arts-precieux-paul-dupuy La collection d’horlogerie du musée Paul-Dupuy est constituée pour sa part essentielle des cent trente pièces couvrant une période allant du XVIe au XIXe siècle, offertes en 1944 par Édouard Gélis à la ville de Toulouse, un ensemble magnifique, patiemment réuni tout au long d’une vie de recherche et aussi de sacrifices. Collection de poteries vernissées languedociennes. L’apothicairerie du collège des Jésuites : pharmacie dont l’élément majeur est le droguier des Jésuites de Toulouse, réalisé en 1632 par Loïs Behorri. Ce meuble imposant, complété d’un cabinet à deux corps du maître Jean Escoubé, est garni de faïences des XVIIe et XVIIIe siècles provenant en majorité des ateliers de Montpellier et de Toulouse. Cruches, pots canons, albarelli et chevrettes s’alignent sur les étagères et côtoient les mortiers, la verrerie et les étains médicaux. Ivoires : collection de précieuses petites sculptures, dont la pièce maîtresse, provenant de la basilique Saint-Sernin, est un olifant de l’époque romane dit du « cor de Roland ». Ces œuvres s’échelonnent du XIe au XVIIe siècles. Arts graphiques : six mille dessins du XVe au XIXe siècles et environ trente mille gravures, quarante mille cartes postales, cinq mille tirages photographiques. métro A station esquirol métro B station carmes Bus ligne 12 : arrêt Carmes Station VélÔ Toulouse : station 45 (Carmes) et station 46 (rue Ozenne)

Nuit européenne des musées

©Fabrice Varenne