Nuit Magique au Château de Meung-sur-Loire (Loiret – 45) Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire Samedi 23 mai, 20h00 ️ Tarif : (billetterie spécifique, places limitées, détails sur notre site) : Plein tarif 19,50€, tarif réduit 14,50€, tarif enfant 10€

Visite du château à la bougie avec personnages costumés, parc illuminé, animations et feu d’artifice. Une sortie famille unique près d’Orléans. Réservation conseillée, places limitées !

Vivez une expérience inoubliable au Château-parc de Meung-sur-Loire, près d’Orléans, à l’occasion de la Nuit Magique, une soirée féerique au cœur des châteaux de la Loire.

✨ Au programme :

Dès 20h, plongez dans une ambiance hors du temps avec la visite intérieure du château éclairé à la bougie. Traversez les salles historiques et laissez-vous surprendre par des personnages costumés qui vous feront revivre l’histoire de manière vivante et immersive.

Poursuivez votre soirée par une déambulation libre dans le parc illuminé, ponctuée d’animations et de rencontres insolites… avant de terminer en beauté avec un feu d’artifice spectaculaire.

Informations pratiques :

Date : samedi 23 mai 2026

Horaires : de 20h à 23h

Lieu : Château-parc de Meung-sur-Loire, Loiret (45), à proximité d’Orléans

️ Tarif : (billetterie spécifique, places limitées, détails sur notre site) : Plein tarif 19,50€, tarif réduit 14,50€, tarif enfant 10€

Accès rapide depuis Orléans, Blois et la région Centre-Val de Loire

‍ ‍ ‍ Une sortie idéale en famille dans le Loiret, parfaite pour vivre une soirée originale avec enfants ou découvrir un château de la Loire autrement, de nuit.

Réservez dès maintenant vos places en ligne et assurez-vous de vivre cette nuit magique au Château de Meung-sur-Loire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00.000+02:00

1

info@chateau-de-meung.com 02.38.44.36.47 https://chateau-de-meung.com/evenements/nuit-magique/

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

