Nuit Magique Meung-sur-Loire
Nuit Magique Meung-sur-Loire samedi 23 mai 2026.
Nuit Magique
16, place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Profitez d’une nocturne inoubliable au Château de Meung !
De 20h à 23h, profitez d’une nocturne inoubliable au Château de Meung déambulations, illuminations du parc, rencontres insolites… Sans oublier le feu d’artifice en fin de soirée !
Tarif spécifique .
16, place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an unforgettable night at Château de Meung!
L’événement Nuit Magique Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-29 par ADRT45