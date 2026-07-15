Nuit Tzigane Tailhac
samedi 1 août 2026 · Tailhac
Informations pratiques
Tailhac
Nuit Tzigane
Tailhac Tailhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez assister à une journée autour de la musique tzigane.
Au programme exposition, projection, restitution musicale du stage (29 au 31 juillet) et concert.
Un repas est préparé par Paul et Nanard de Villeneuve d’Allier.
.
Tailhac Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join us for a day dedicated to Gypsy music.
The program includes an exhibition, a screening, a musical showcase following the workshop (July 29–31), and a concert.
A meal will be prepared by Paul and Nanard from Villeneuve d’Allier.
L’événement Nuit Tzigane Tailhac a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Tailhac (Haute-Loire)
- Projection de films documentaires Le bourg Tailhac 1 septembre 2026