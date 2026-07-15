Informations pratiques

Tailhac

Nuit Tzigane

Tailhac Tailhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez assister à une journée autour de la musique tzigane.

Au programme exposition, projection, restitution musicale du stage (29 au 31 juillet) et concert.

Un repas est préparé par Paul et Nanard de Villeneuve d’Allier.

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Tailhac Tailhac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 13 94 lagrangeapalabres@gmail.com

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English :

Come and join us for a day dedicated to Gypsy music.

The program includes an exhibition, a screening, a musical showcase following the workshop (July 29–31), and a concert.

A meal will be prepared by Paul and Nanard from Villeneuve d’Allier.

L’événement Nuit Tzigane Tailhac a été mis à jour le 2026-07-15 par Communauté de communes des rives Haut-Allier