Nuits Atypiques Démonstration de gemmage avec Gilbert Bouic Gîte de Bacourey Bernos-Beaulac

Bernos-Beaulac

Nuits Atypiques Démonstration de gemmage avec Gilbert Bouic

Gîte de Bacourey 7 Chemin Bacourey Bernos-Beaulac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Places limitées et réservées en priorité aux personnes accompagnées par le pôle ressources Lou Vesin et aux aînés du territoire.

Rendez-vous sur le site du gemmage. Gilbert Bouic accompagné de quelques membres des Amis du Patrimoine, vous présente en gascon le métier de gemmeur. Vous découvrirez l’activité de gemmage dans la vallée du Ciron, les pratiques du métier et l’évolution des techniques de récolte au cours des siècles, l’histoire du pot Hugues, le savoir-faire et la vie du métayer-résinier dans la forêt…

A noter pour celles et ceux qui le souhaitent, possibilité de poursuivre cette découverte du gemmage par un repas à 12h30 au restaurant de La ferme des Filles de Captieux (20, sur réservation auprès du Pôle ressources Lou Vesin). .

Gîte de Bacourey 7 Chemin Bacourey Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 93 31 poleressources.louvesin@adgessa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits Atypiques Démonstration de gemmage avec Gilbert Bouic

L’événement Nuits Atypiques Démonstration de gemmage avec Gilbert Bouic Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-06-04 par La Gironde du Sud