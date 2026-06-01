Bernos-Beaulac

Tradition des croix de Saint Jean

Bernos-Beaulac Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac vous propose de participer à une journée dédiée à la tradition locale des Croix de Saint Jean.

A 15h Atelier de confection des croix. Ouvert à tous, entrée gratuite. Boîte à contribution pour frais. Fleurs fournies, apportez vos ciseaux !

A 18h30, une messe aura lieu avec bénédiction des croix. A l’issue de la messe, un apéritif sera offert par l’association avec animation assurée par Clément Musseau et ses amis.

A 20h, un repas vous est proposé avec au menu une paëlla confectionnée par le Beau-Laquais, pâtisserie, vin et café compris. .

Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 81 43 54 amispatrimoinebernos@gmail.com

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English : Tradition des croix de Saint Jean

L’événement Tradition des croix de Saint Jean Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-06-03 par La Gironde du Sud