Nuits de Champagne / 47Ter + Lujipeka Troyes

Troyes

Nuits de Champagne / 47Ter + Lujipeka

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 34 – 34 – 34 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

47 TER

Ils sont apparus aux yeux et aux oreilles du grand public en 2019 avec L’Adresse, un album inattendu pour ces trois jeunes artistes repérés sur internet grâce à leur série de reprises clippées On vient gâcher tes classiques . Disque de platine, Côte Ouest sur toutes les lèvres et des concerts remplis 47Ter (un nom en référence à l’adresse de la salle des fêtes de leur quartier) a su dès le départ imposer son style original, ni tout à fait rap ni complètement chanson, un mix inédit de mots et de mélodies avec un irrésistible arôme pop. Pierre Paul, Blaise et Lopes, les trois complices de Bailly (Yvelines, 78), reviennent après trois ans de flou depuis le dernier album, partagé entre la nostalgie de l’adolescence et la désillusion du monde adulte. Ce nouveau projet est un état des lieux sur le quart de siècle comment faire pour avancer dans ce monde sans se perdre ? Comment se convaincre qu’on peut s’y plaire ?



LUJIPEKA

Un Rennais qui passe un Weekend à Marseille et promet de Brûler Paris n’a clairement pas l’intention d’être consensuel. C’est tout l’ADN de Lujipeka, conteur aguerri à la gueule d’ange et pyromane déterminé à faire mousser l’aigreur qui guide sa plume. L’insouciance semble passée de mode pour le rappeur breton, sur le point de rentrer dans le cercle très fermé des punchliners qui ont fait résonner Bercy. La malice, elle, est toujours là, coulée dans l’encre de ses chroniques douces amères. “L’enfant de Columbine est au pied des montagnes”, prévoyait-il en 2017 sur le titre Pierre, feuille, papier, ciseaux. Il ne croyait pas si bien dire, si l’on mesure l’attente suscitée par Brûler Paris, annoncé avec quelques titres spectaculaires dont le magnifique Paulise, histoire déchirante et tellement crédible de deux misfits adolescents. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

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L’événement Nuits de Champagne / 47Ter + Lujipeka Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne