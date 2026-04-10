Troyes

Nuits de Champagne / Hubert Félix Thiéfaine

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 43 – 43 – 43 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 20:30:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française. Bête de scène pour certains, poète maudit pour d’autres, il a marqué des générations avec son charisme, sa poésie et son rock élégant. En 2026 et 2027, le chanteur aux 18 albums studio se produira sur scène pour une ultime tournée. La dernière occasion de voir cet artiste de légende et d’entendre en live ses chansons les plus emblématiques. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nuits de Champagne / Hubert Félix Thiéfaine Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne